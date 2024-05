“La Regione Puglia ha stanziato due milioni di euro per il ripristino funzionale dell’impianto di affinamento di Barletta. Le risorse saranno destinate al consorzio per la Bonifica centro sud Puglia al fine di realizzare interventi utili al riutilizzo delle acque reflue in agricoltura”. Così il consigliere regionale del Pd, Filippo Caracciolo.

“Le risorse stanziate – spiega Caracciolo – sono inserite nel programma operativo complementare Puglia 2014-2020 ed in particolare nell’ambito degli interventi per il mantenimento e il miglioramento della qualità dei corpi idrici. Tale finanziamento, che si aggiunge a quello precedentemente stanziato di 150mila euro, si è reso necessario visto l’aumento dei prezzi intervenuto nel corso degli anni”.

“Gli interventi programmati sono necessari per l’attuazione del piano di tutela delle acque. Il riutilizzo delle acque reflue – conclude Caracciolo – porterà giovamento al comparto agricolo oltre che vantaggi dal punto di vista ambientale per tutto il territorio”.