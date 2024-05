Continua l’impegno della Questura della Provincia di Barletta Andria Trani nel venire incontro alle esigenze dei cittadini che necessitano del rilascio del passaporto.

Come annunciato nelle precedenti settimane, questa mattina il Questore Alfredo Fabbrocini ha inaugurato la postazione mobile per l’acquisizione delle istanze presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Barletta al fine di dare la possibilità, a coloro che usufruiscono dei servizi di trasporto pubblico e non solo, di richiedere il rilascio del documento.

Contestualmente è stato esteso il progetto “Agenda Prioritaria” anche ai Commissariati distaccati di Barletta, Trani e Canosa di Puglia, con la possibilità, per i cittadini residenti nella provincia che hanno necessità di partire nei successivi 30 giorni per comprovate ragioni di studio, lavoro salute e turismo, di ottenere il documento in tempi brevi.

Queste iniziative fanno seguito a quelle analoghe già poste in essere presso l’Ospedale “Bonomo” di Andria, al potenziamento del personale e degli orari di apertura degli Uffici Passaporti della Questura e dei Commissariati distaccati di Barletta, Trani e Canosa ed alle aperture straordinarie anche durante le giornate festive.

L’intento è quello di consentire, con diverse modalità e su più fronti, il rilascio del passaporto a tutti coloro che lo richiedano riducendo al minimo i tempi di attesa.

La Questura ricorda, infine, a chi ha prenotazioni già fissate a lungo termine, che vi è la possibilità di anticiparle essendo ancora disponibili numerosi posti sulla Agenda ordinaria delle prossime settimane, accedendo al portale passaportonline.poliziadistato.it