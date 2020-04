Sistemazione del verde pubblico e sanificazione degli spazi maggiormente frequentati dai cittadini: sono i due ambiti operativi su cui si sta concentrando in questi giorni l’attenzione di Barsa. Nelle ultime ore sono stati predisposti interventi straordinari in piazza Giuseppe Di Vittorio, al parco dell’Umanità nel quartiere Patalini ed al Cimitero comunale. Nel primo caso gli operatori ecologici di Barsa hanno realizzato una pulizia accurata dell’intera piazza così come previsto dal protocollo delle attività contro il diffondersi del Covid-19. La pavimentazione è stata completamente lavata a fondo dal personale che ha utilizzato pistole adatte a generare un potente gettito di miscela – composta da acqua, sanificante e sgrassante – contenuto in autobotti. In questo modo sono stati puliti anche gli angoli più difficili e sporchi della piazza.

Attività straordinarie sono in corso anche al Parco dell’Umanità nel quartiere Patalini. La squadra addetta alla manutenzione del verde pubblico sta provvedendo in questi giorni a sfalciare l’erba, potare gli alberi e sagomare le siepi. L’intervento al parco dell’Umanità è stato richiesto dal Comune in via straordinaria per arginare la crescita spontanea della vegetazione e si aggiunge ai normali interventi di manutenzione del verde programmati ogni giorno a ciclo continuo. In particolare ogni singola zona della città viene curata a distanza di un mese secondo un calendario che è stato programmato per quartieri: si è cominciato con ‘Santa Maria’; si proseguirà con i quartieri ‘Sette Frati’ e ‘Barberini’; il ciclo si concluderà con gli interventi al quartiere ‘Patalini’. Si riprenderà così da ‘Santa Maria’ per tutto il periodo primaverile ed estivo. Gli interventi ordinari di manutenzione del verde pubblico sono svolti quotidianamente da cinque operatori: tre utilizzano decespugliatori a spalla, un operatore è addetto alla trinciatrice semovente, un altro è impiegato alla guida di un trattore dotato di trinciatrice. In previsione dell’entrata in vigore delle disposizioni della Fase 2 dell’emergenza sanitaria, è stata eseguita una nuova pulizia dell’area del cimitero comunale. Le foto allegate testimoniano l’impegno e la resa degli interventi eseguiti finora. Le sanificazioni delle piazze e le manutenzioni del verde – ha affermato l’amministratore di Barsa, Michele Cianci – rientrano tra le misure predisposte in questo momento di emergenza sanitaria durante il quale risulta necessario garantire la pulizia e l’igiene degli spazi pubblici maggiormente frequentati dai cittadini. E’ un impegno che tutti i lavoratori della Barsa stanno portando avanti con grande senso di responsabilità.