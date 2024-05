Solo una flebile speranza. La sconfitta con il Fasano ha ridotto al minimo le possibilità di permanenza in Serie D del Barletta 1922, non più artefice pienamente del suo destino e chiamato all’impresa all’ultima giornata in quel di Angri. Vi proponiamo tutte le combinazioni che potrebbero portare i biancorossi a qualificarsi ai playout, dando per assunto un successo che sarebbe complicatissimo portare a casa non solo per il rendimento della squadra di Ciullo, ma anche per le motivazioni della formazione grigiorossa. In questo schema rientrano i risultati di Fasano, Gallipoli e Bitonto, non tenendo conto di un difficile, ma matematicamente ancora percorribile, coinvolgimento di Manfredonia e Gravina nella zona calda della classifica.

1)IL GALLIPOLI PERDE, IL BARLETTA VINCE-Giallorossi impegnati sul terreno di un Martina che, pur essendo matematicamente secondo, cercherà di chiudere al meglio la propria stagione esaltante tra le mura amiche e di proiettarsi in zona playoff con la media più alta possibile. Con la sconfitta dei giallorossi, il Barletta sarebbe quartultimo in caso di vittoria e affronterebbe ancora l’Angri nei playout.

2)IL FASANO VINCE, IL GALLIPOLI PAREGGIA, IL BARLETTA VINCE-Con questo risultato, biancorossi e giallorossi a 33 punti in classifica. La distanza tra la quintultima(Fasano ndr) e la terzultima è di 8 punti, dunque non si disputa uno scontro playout. Gallipoli avanti per scontri diretti con il Barletta e chiamato a giocarsi la sfida salvezza post season con l’Angri. Biancorossi retrocessi per la sconfitta al ritorno con i salentini e per il distacco di -8 dal Fasano.

3)IL FASANO NON VINCE, IL GALLIPOLI PAREGGIA, IL BARLETTA VINCE, IL BITONTO NON VINCE-I biancazzurri salgono a 39 punti o restano a 38 punti, Gallipoli e Barletta a 33 punti. Situazione con la quale si disputerebbero due scontri playout: Fasano-Barletta e Angri-Gallipoli.

4)IL FASANO NON VINCE, IL GALLIPOLI PAREGGIA, BARLETTA E BITONTO VINCONO-Realtà paradossale che coinvolgerebbe anche i neroverdi impegnati in una sfida delicata a Casarano. Bitonto avanti per classifica avulsa e che giocherebbe i playout con l’Angri, mentre Gallipoli e Barletta disputerebbero uno spareggio per sfidare poi il Fasano.

5)IL FASANO VINCE, IL GALLIPOLI PAREGGIA, BARLETTA E BITONTO VINCONO-Il Fasano sarebbe salvo, ma resta una dinamica singolare per il futuro della stagione di Barletta, Bitonto e Gallipoli, che salirebbero e 33 punti. Sarebbe il Bitonto, per migliore classifica avulsa, a disputare i playout con l’Angri, mentre Barletta e Gallipoli sarebbero retrocesse, chiudendo la prima al penultimo posto e la seconda terzultima, ma entrambe fuori dai giochi per la distanza e il piazzamento occupato(penultima retrocede direttamente ndr).

6)IL FASANO PERDE, IL BARLETTA PAREGGIA, IL BITONTO PAREGGIA-Possibilità quasi vicino allo zero, ma matematicamente percorribili. In caso di sconfitta dei biancazzurri e di contestuale pareggio di Barletta e Bitonto, sarebbero i biancorossi a fare i playout per scontri diretti a favore con i neroverdi.

7)IL FASANO NON VINCE, IL GALLIPOLI VINCE, BARLETTA E BITONTO VINCONO-La distanza con la quintultima(Fasano ndr) sarebbe sotto gli otto punti. Il Barletta sarebbe avanti con il Bitonto per scontri diretti a favore e si disputerebbero due spareggi playout: Fasano-Barletta e Angri-Gallipoli.

A cura di Giacomo Colaprice