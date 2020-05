Non collabora con gli inquirenti: dice di non ricordare dove sia successo né chi lo abbia accompagnato al Pronto Soccorso. E’ mistero sul ferimento a colpi di arma da fuoco di Pasquale Rutigliano, pregiudicato barlettano di 30 anni, ricoverato da oggi pomeriggio nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Dimiccoli. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire l’accaduto. L’uomo ha riportato ferite alla coscia destra e ad un braccio ma le sue condizioni non sono ritenute gravi. Pasquale Rutigliano è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Nel 2010 venne arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un giovane al termine di una colluttazione.