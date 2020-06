Sono iniziati questa mattina presso lo stadio comunale “Puttilli” i lavori di abbattimento del muro di cinta nell’ambito degli interventi per la realizzazione del progetto di adeguamento funzionale dell’impianto sportivo. Iniziati alla fine di febbraio scorso, i lavori si erano interrotti poco dopo a causa del Coronavirus per poi riprendere il 25 maggio scorso, con la realizzazione delle canaline per la raccolta e il deflusso delle acque reflue. Oggi è iniziato l’abbattimento del muro di cinta sul lato di via Vittorio Veneto e, contestualmente, l’impresa sta lavorando alla compatta tura della massicciata al di sotto delle nuove gradinate, un’operazione che serve a preparare il suolo per la realizzazione della pavimentazione.

240 giorni in totale per riconsegnare lo stadio alla città. Entra nel vivo, dunque, la fase finale dei lavori al “Puttilli” di Barletta, struttura chiusa al pubblico da giugno 2015 e affidata alla ditta Terra Lavoro Costruzioni di Battipaglia, aggiudicataria dell’ultimo lotto di interventi.

«L’abbattimento del muro – hanno detto il sindaco Cosimo Cannito e gli assessori ai Lavori pubblici Gennaro Calabrese e allo Sport Michele Lasala – assume in questo momento un significato e un valore simbolico di passaggio fra il passato e il futuro e dà la misura del vigore con cui i lavori sono ripresi, il che fa ben sperare nella celerità del loro compimento».