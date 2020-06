Il mercato settimanale del sabato questa mattina è ripartito in un clima di moderato ottimismo, ringrazio per questo gli operatori commerciali, con i quali abbiamo vissuto questo nuovo inizio condividendo criticità e possibili migliorie da apportare a questa nuova stagione che oggi abbiamo inaugurato.

Abbiamo già fissato per martedì prossimo un incontro, nel corso del quale analizzeremo le criticità emerse per porvi rimedio e accogliere le esigenze dei commercianti e per garantire che le operazioni di vendita si svolgano al meglio. Non si sono registrate situazioni di pericolo e là dove c’era il rischio che si creassero assembramenti, gli stessi responsabili delle postazioni di vendita hanno provveduto a mitigarle, chiedendo agli avventori di allontanarsi e mantenere la distanza interpersonale dovuta.