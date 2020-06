Bari – 17 giugno 2020 – E’ stata inviata questa mattina all’attenzione del Presidente Michele

Emiliano, dell’assessore Loredana Capone e del presidente di ANCI Puglia, Domenico Vitto,

una lettera con lo specifico scopo di ricevere indicazioni sulla veste giuridica idonea a poter

rappresentare il comparto extralberghiero sul territorio pugliese.

Primo obiettivo essere coinvolti già nell’agenda del Comitato Tecnico per la ripartenza del

settore della ricettività pugliese, istituito presso L’ARET- Pugliapromozione lo scorso 10

giugno con il decreto regionale 254.

I mittenti della comunicazione sono le Associazioni pugliesi che, in rappresentanza di un

numero quotidianamente in crescita di titolari di attività extralberghiere, hanno firmato la

richiesta di ascolto e la proposta di collaborazione. Si tratta di fatto, di una interpellanza per

poter partecipare, al pari di altri rappresentanti di categorie, ai tavoli di confronto ufficiali.

Forti della loro indiscussa conoscenza del settore turistico extralberghiero che ad oggi conta

oltre 10.000 strutture su tutto il territorio, la nuova unione di associazioni mette già a

disposizione la propria esperienza per lavorare congiuntamente nel nuovo Comitato Tecnico

per la gestione del rilancio post Covid19 delle attività legate all’alberghiero ed extralberghiero

Nella lettera, oltre alla richiesta di “rappresentare il settore extralberghiero al Tavolo del

partenariato della Regione Puglia”, le associazioni ribadiscono la loro stima e partecipazione

alla lotta all’abusivismo. Contestualmente si dichiarano non solo favorevoli a provvedimenti

in merito, ma anche impegnati attivamente nel “diffondere la conoscenza e la consapevolezza

nel settore” di un fenomeno, l’abusivismo appunto, che annovera solo caratterizzazioni

negative per tutto il comparto.

Già l’anticipazione dell’ obbligo di dichiarazione del CIS (Codice Identificativo Struttura)

sollecitata con precedenti comunicato dalla stessa unione di associazioni per gli annunci di

locazione turistica, introdotto con la delibera approvata dalla Giunta Regionale nella seduta

del 26 maggio 2020, ha dimostrato la comunanza di intenti fra la Regione e il settore

extralberghiero. Il comparto al momento in grande difficoltà, vista l’assenza di turismo, si

dichiara attivo, coeso, collaborativo e con tanta voglia di creare un dialogo costruttivo con le

istituzioni. A tal proposito infatti, si legge ancora nella lettera “assicuriamo che la nostra

partecipazione al tavolo sarà caratterizzata da positività e pro attività”.

Per entrare in contatto con la federazione: [email protected]