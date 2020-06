Il mini-tour pugliese di Matteo Salvini parte da Barletta. Giovedì 25 Giugno alle 18.15 il leader della Lega nella città della Disfida per incontrare militanti e simpatizzanti. L’incontro sarà pubblico presso piazzale antistante la stazione ferroviaria (lato Polfer), in piazza Conteduca. L’incontro avrà la durata di circa 30 minuti e ad accogliere Salvini ci saranno anche i vertici cittadini, provinciali e regionali della Lega, tra cui il capogruppo della Lega Flavio Basile, il segretario cittadino Mario Spera, il segretario provinciale Giovanni Riviello e il segretario regionale Luigi D’Eramo. Presente anche l’europarlamentare Massimo Casanova. A rappresentare l’amministrazione comunale ci sarà il sindaco Cosimo Cannito. La tappa di Barletta inaugurerà 24 ore intense per Salvini sul territorio pugliese: il leader della Lega successivamente si sposterà ad Andria per l’incontro con la stampa e i militanti e inaugurerà il comitato di via Duca D’Aosta, mentre venerdì 26 sarà a Corato a fare visita ad un centro per anziani e successivamente si muoverà in direzione Bari per la conferenza stampa sulle regionali in Puglia. Il tour terminerà all’ora di pranzo a Foggia.