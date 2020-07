Ha rescisso il suo contratto con il Vastogirardi in serie D per scendere di una categoria e accettare la proposta del Barletta. Francesco Farina non ha avuto esitazioni: nella stagione 2020/21 ci sarà l’allenatore di Caserta sulla panchina biancorossa, presentato nell’entusiasmo dei tifosi e con una certezza.

In carriera, Farina ha già vinto il campionato di Eccellenza: lo ha fatto in Molise con Bojano e Campobasso, in Campania con il Marcianise e in Puglia con l’Audace Cerignola. A Barletta lo legano solide amicizie e un aneddoto risalente a 32 anni fa.

I primi passi saranno rappresentati dal calciomercato. Alla voce entrate in attacco, tra i profili valutati ci sono quelli di Vito Morra e Nicolas Di Rito

Si ripartirà anche da alcuni tasselli dell’organico 2019/2020: Farina conosce bene Varsi e Bonasia, ma hanno buone possibilità di riconferma anche Milella, Aprile e Bruno. A una condizione: la giusta mentalità.

L’occasione è stata utile anche per presentare il nuovo organigramma societario. Al presidente Mario Dimiccoli si affianca il vice-presidente Michele Lattanzio, con Antonio Palladino direttore generale e i consiglieri Ruggiero Cristallo, Francesco Divittorio, Fracesco Mennuni, Michele Mennuni, Pasquale Fiore e Felice Dimicco. Tra i temi sul tavolo, anche l’eventuale ripescaggio in D.

Ultima grana, lo stadio. La dirigenza ha annunciato che inizierà la stagione allenandosi a Trinitapoli e giocando le gare ufficiali a Canosa. Giovedì prossimo è in calendario un incontro con l’amministrazione comunale di Canosa sul tema, in attesa di tornare al Puttilli