Le giostre, arrivate in città come ogni anno in occasione della Festa della Madonna, occuperanno il parcheggio sulla Litoranea di Ponente per almeno un mese. Per evitare disagi ai bagnanti e quindi ai lidi si apra la controstrada con possibilità di parcheggio.

A intervenire sulla questione è Giuseppe Tupputi, presidente della confederazione sindacale Conf.a.l.p. e candidato al Consiglio regionale pugliese con Michele Emiliano.

«Come ogni anno, le giostre hanno occupato l’area parcheggio sulla Litoranea di Ponente. Inoltre, apprendiamo da alcuni mezzi di informazione, che dovrebbero entrare in funzione dopo la ricorrenza della festa patronale per evitare il rischio di assembramenti, restando in città per un mese circa, come attrazione estiva», ricapitola Tupputi.

«L’impossibilità di usufruire di quell’area – continua il presidente della Conf.a.l.p. – potrebbe danneggiare i lidi limitrofi, perché l’assenza di parcheggio in zona potrebbe scoraggiare i loro clienti a raggiungere gli stabilimenti balneari».

«Facendo nostre le preoccupazioni dei gestori, riteniamo che la soluzione – suggerisce il candidato al Consiglio regionale – potrebbe essere quella di aprire temporaneamente, con possibilità di parcheggio, il tratto di controstrada in corrispondenza dell’area occupata dalle giostre, attualmente riservato ai pedoni. Ciò consentirebbe ai bagnanti – aggiunge Tupputi – di raggiungere la spiaggia in maniera agevole».

«In questo modo – conclude il candidato – l’Amministrazione comunale riuscirebbe ad evitare disagi alle persone e ai lidi, attività economiche, queste ultime, a cui va la nostra solidarietà, considerando le difficoltà che hanno già incontrato in avvio di stagione a causa delle limitazioni da applicare per il rispetto delle norme anti-Covid 19».