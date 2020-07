Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Ciò che conta è che non ci siano state conseguenze drammatiche. Questa mattina sulla Strada Statale 170 (Andria-Barletta) sulla carreggiata in direzione Andria, per cause ancora in corso di accertamento, una Opel di colore blu ha perso il controllo andando a schiantarsi contro il guard rail sulla sinistra, per poi letteralmente “rimbalzare” e rimanere ferma a centro strada. Alla guida un giovane uscito illeso dal sinistro che fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli in transito.

Ingenti i danni per l’auto, con la parte anteriore della Opel andata distrutta. Ciò che contano sono le condizioni buone del giovane alla guida. Sul posto è intervenuta una equipe sanitaria del 118.