Nella giornata del 4 agosto è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo Aziendale presso l’ASL BT. Un importante risultato raggiunto dai Sindacati territoriali firmatari del CCNL e dalla RSU Aziendale dopo un lungo periodo di trattative, consultazioni e riunioni di tavoli tecnici. A darne notizie è il presidente pro tempore della RSU ASL BT, Luigi Marzano.

«Dopo circa un decennio di blocco della contrattazione collettiva nazionale, in data 21 maggio 2018 i sindacati rappresentativi del comparto sanità pubblica, firmavano il CCNL per il triennio 2016-2018 apportando importanti novità che sono state recepite e regolamentate all’interno del Contratto Decentrato Integrativo Aziendale – dice Marzano – Questa RSU eletta nell’aprile del 2018, poco prima la firma del CCNL, si è impegnata al fine di raggiungere questo importante risultato e lo ha potuto fare, di recente, seppur con le tante difficoltà rivenienti dall’emergenza coronavirus, potendo contare sull’apporto e condivisione della parte pubblica, rappresentata dalla Direzione Strategica dell’ASL BT ed in primis dal presidente la delegazione trattante, Alessandro Delle Donne e da tutto lo staff, sanitario-amministrativo e tecnico».

Nel corso dei vari incontri, ha spiegato sempre Marzano – sono emerse contrapposizioni inerenti ad aspetti relativi al dettato contrattuale nazionale che sono state in parte superate e altre, che richiedono un immediato coinvolgimento delle segreterie sindacali regionali e nazionali rispetto ai temi contenuti nel CCNL che devono essere oggetto di confronto regionale (risorse aggiuntive, indennità, mensa aziendale, prestazioni aggiuntive, ecc.) e nazionale con l’ARAN (nuovo sistema di classificazione del personale , ecc. ).

«Riteniamo pertanto – ha concluso nel suo intervento Marzano – ringraziare tutte le parti in causa, in rappresentanza della RSU ASL BT, per l’impegno ed importante lavoro svolto e confidiamo nell’impegno della parte pubblica rispetto al superamento dei temi richiamati ed allegati quale dichiarazione a verbale d’incontro del 4 agosto».