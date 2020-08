Agosto caloroso ma solo per pochi giorni. Nonostante le temperature afose di queste prime due settimane del mese delle Feriae Augusti, che hanno lasciato pensare ad un prosieguo dell’estate all’insegna di sole e mare, stando a quanto reso noto dal dipartimento della protezione civile, il maltempo tornerà. Rimasto di vedetta in tutto questo periodo, ora è nuovamente pronto a fare capolino sulla Puglia, in particolare dalla mattina di oggi, lunedi 17 agosto, con precipitazioni sparse e temporali. Dichiarata allerta gialla dalle 8 di oggi e per le prossime 12 ore, le zone più colpite saranno Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica e Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno e Basso Fortore. Caso eccezionale il Salento e la Fascia Ionica Tarantina, che rimangono esclusi dall’ ondata di maltempo.