Quest’anno la manifestazione culturale “Giornate Europee del Patrimonio” organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha come slogan “Imparare per la vita” utile, cioè, a richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze e a celebrare il ruolo svolto dall’istruzione nel far conoscere il patrimonio culturale e il ruolo del patrimonio culturale nell’istruzione.

Proprio per cogliere appieno tale invito, nella ricorrenza del 77° anniversario dell’eccidio dei 10 Vigili Urbani e dei 2 Netturbini avvenuto a Barletta il 12 settembre 1943, la Sezione di Archivio di Stato di Barletta organizza la mostra storico-iconografica e documentaria riguardante il Corpo dei Vigili Urbani di Barletta dalla sua istituzione e sino al tragico evento avvenuto all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943.

La manifestazione avrà luogo domenica 27 settembre 2020 presso la sede della Sezione di Archivio di Stato di Barletta, in via Ferdinando d’Aragona 132, dalle ore 9,00 alle 13,00. Sarà possibile visitare la mostra documentaria esclusivamente previa prenotazione da effettuare presso la Segreteria dell’Archivio al n. 0883/331002.

Questo il programma dettagliato degli eventi organizzate a Barletta nell’ambito delle “Giornate Europee del Patrimonio”:

26 settembre 2020

Ore 10.00 Palazzo della Marra / Pinacoteca De Nittis – Cantina della Sfida e Castello

Apertura ordinaria con ingresso al costo consueto

Ore 18.30 Cantina della Sfida, Piazza della Sfida e Monumento, centro storico

DIDA DISFIDA / Visite guidate tematiche gratuite, a cura di DIDA.Art

Ore 20.00 Palazzo della Marra / Pinacoteca De Nittis – Cantina e Castello (fino alle 23.00)

Apertura straordinaria con ingresso al costo simbolico di 1 euro

Ore 20.00 Anfiteatro Giardini del Castello

DISFIDA ALIVE, Spettacolo musicale con Peppe Leone / percussioni, Giovannangelo de Gennaro / viella e strumenti medievali, Nicola Nesta / liuto e strumenti a corda, a cura di DIDA.Art

Ore 21.30 Giardini del Castello (fino alle 23.00)

Cronache del Gran Capitano”.La Disfida di Barletta raccontata da Gonzalo Fernàndez de Còrdoba.

Spettacolo di proiezione “videomapping” allo scopo di valorizzare il Patrimonio storico-culturale del territorio, approntando la narrazione degli eventi che definirono la storica “Disfida di Barletta. A cura di Patto Territoriale Nord Barese Ofantino

27 settembre 2020

Ore 18.30 Cantina della Sfida, Piazza della Sfida e Monumento, centro storico

DIDA DISFIDA / Visite guidate tematiche gratuite, a cura di DIDA.Art

Ore 21.30 Giardini del Castello (fino alle 23.00)

Cronache del Gran Capitano”. La Disfida di Barletta raccontata da Gonzalo Fernàndez de Còrdoba. A cura di Patto Territoriale Nord Barese Ofantino

Festa dei Lettori – Presentazione di libri a cura del presidio del Libro in collaborazione con le scuole – Sala Rossa del Castello Sabato 26 settembre, dalle 9 alle 13, incontro con la scrittrice Patrizia Rinaldi, premio Andersen per l’editoria rivolta ai ragazzi, che presenterà agli alunni della scuola secondaria D’Azeglio – De Nittis il suo libro “Hai la mia parola” (ed.Sinnos).

Nel pomeriggio dalle ore 18.30 alle 21.00, incontro con Paolo Di Stefano, inviato speciale per la Cultura del Corriere della Sera e premiato al Campiello ed in altri prestigiosi eventi nazionali, che presenterà il suo libro “Noi” (ed. Bompiani).

GEP 2020