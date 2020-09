«Un intervento atteso che finalmente serve a dare ossigeno ai frantoi e alle cooperative di trasformazione della Puglia che nel 2018 videro, a causa della gelata, il totale azzeramento della produzione e, di conseguenza, dei propri fatturati».

Così i responsabili della Filiera Olivicola Olearia Italiana (FOOI) salutano, in una nota, la firma ieri della ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova, dopo quella del Mise e in attesa della firma del Mef, sul decreto che sblocca 8 milioni di euro per i frantoi e le cooperative pugliesi messi in ginocchio nel 2018 da una eccezionale gelata.

«Si tratta di un intervento fondamentale che restituisce serenità e dignità al settore della trasformazione troppo spesso dimenticato – sottolinea Paolo Mariani, presidente Fooi e rappresentante di Assofrantoi -. Molto spesso la burocrazia, più delle calamità naturali, affossa le imprese, quindi speriamo che l’iter si concluda nel più breve tempo possibile». “Finalmente una bella notizia per i frantoiani alla vigilia di un’altra campagna che si preannuncia difficile – rileva Elia Pellegrino, vicepresidente di Aifo -. Abbiamo lottato l’anno scorso, attraverso la straordinaria mobilitazione di popolo dei gilet arancioni dell’agricoltura, per ottenere il giusto riconoscimento a favore di aziende che hanno visto un anno di sacrifici andare in frantumi, a causa di questa calamità atmosferica».

«Ringraziamo il Governo – conclude la nota – la ministra Bellanova e il sottosegretario L’Abbate per aver accelerato l’iter burocratico, l’augurio è che queste risorse arrivino nel più breve tempo possibile alle aziende».