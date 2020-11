Venerdì pomeriggio agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Barletta, nell’ambito di attività finalizzata al contrasto dei furti di rame in danno delle imprese ferroviarie, hanno sorpreso 2 pregiudicati, zio e nipote, della provincia BAT, mentre caricavano su un motocarro materiale ferroso e cavi di rame, asportati dall’infrastruttura ferroviaria della Stazione F.S. di Casalonga (BT).

Al termine dell’attività, il motocarro, il materiale ferroso e di rame, consistente in circa 2 quintali di chiavardini, completi di bulloni e piastre e cavi di rame guainati di varie sezioni, un martello maleppeggio, utilizzato per scavare nel pietrisco della massicciata ferroviaria, sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per concorso in furto aggravato.