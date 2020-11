Il Comune di Barletta autorizza in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso l’assegnazione del parcheggio in via D’Annunzio per l’allestimento del Drive in Trough al laboratorio di analisi Pennetti Barberini-Tempio di Raffaella Cristallo e soci, con sede in via Meucci nn. 22-24-28-30 di Barletta per l’esecuzione strumentale a tutti i cittadini di Barletta di tampone molecolare e tampone antigenico rapido. Lo spiega un’ordinanza firmata nel pomeriggio del 13 novembre dal sindaco Cosimo Cannito.