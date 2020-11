Sono partite questa mattina le operazioni di allestimento dell’ospedale da campo nell’area antistante il Pronto Soccorso del Dimiccoli di Barletta. Come annunciato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, sono previsti 40 posti letto, alcuni anche di terapia intensiva e subintensiva, oltre ad un’area medica ed una postazione di drive through per i tamponi rapidi. L’ospedale da campo sarà pronto entro la fine della settimana: della sua gestione si occuperà la Marina Militare, che fornirà personale medico, infermieristico ed operatori sanitari. Supporterà gli ospedali della rete covid della provincia Bat, oramai saturi di pazienti e sempre più in difficoltà nel rispondere all’aumento costante dei contagi.

A Barletta, spiegano dalla Asl, si è reso necessario il trasferimento del 118 nella sede del distretto di piazza Principe Umberto dopo che gli spazi del Pronto Soccorso del Dimiccoli sono stati ulteriormente ampliati per far fronte all’arrivo di decine di pazienti covid ogni giorno. Il numero delle persone attualmente positive al coronavirus è salito ancora negli ultimi giorni: ad Andria, dove si sfiora quota 1000 contagiati, il sindaco Giovanna Bruno ha emesso una nuova ordinanza che dispone a partire da mercoledì la chiusura di tutte le attività commerciali, compresi negozi di abbigliamento, saloni di bellezza e parrucchieri, dalle ore 19 alle sette del mattino successivo. A Barletta i casi sono saliti a 536 mentre Bisceglie deve fare i conti con un nuovo focolaio in una rsa: nel centro per anziani Storelli sono risultati positivi 47 ospiti e 21 operatori, facendo salire il numero totale dei contagiati in città a 360. A Trani si è sempre più vicini a quota 300 mentre tra i piccoli comuni è San Ferdinando a far registrare il balzo in avanti maggiore con 100 persone attualmente positive; segue Canosa con 90 casi, Trinitapoli con 84, Minervino con 82, Margherita con 75 e Spinazzola con 26.