Un incontro volto a tastare il polso della situazione, in un periodo di forte emergenza come quello che stiamo vivendo: lo è stato quello della serata di giovedì 3 novembre a Barletta, dove i consiglieri regionali e sindaci della BAT hanno incontrato l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco. Si è trattato di un momento di confronto al fine di analizzare quanto è stato fatto finora e quanto ancora bisogna fare per migliorare la situazione sanitaria nella Sesta provincia pugliese.

L’invito che è stato rivolto ai consiglieri regionali della Bat e ai sindaci del territorio è stato quello di continuare a collaborare sinergicamente, così come stiamo facendo, per non veder vanificati gli sforzi fatti sino a questo momento nel fronteggiare la seconda ondata dell’emergenza Covid-19, che ha messo anche la nostra provincia a dura prova.

L’incontro si è concluso con l’esortazione ad un massimo senso di responsabilità per evitare un aggravio dell’emergenza sanitaria nel corso delle imminenti festività natalizie.