Una sensibile diminuzione delle tariffe per la refezione scolastica è stata applicata per l’anno in corso. Rispetto alle tariffe del 2020, l’Amministrazione comunale ha voluto modificare i costi a carico delle famiglie per assicurare una maggiore equità delle tariffe rendendole progressivamente più alte man mano che aumenta l’ISEE. Qualora i fruitori non presentino l’ISEE, verrà applicata la tariffa più alta. Ed è quello che è accaduto ad alcune famiglie che si sono allarmate e alle quali l’ufficio Servizi sociali del Comune ha già fornito spiegazioni. Onde, però, evitare che tali situazioni continuino a verificarsi, si ricorda a coloro che non l’abbiano ancora fatto, la necessità di attestazione dell’ISEE per pagare la tariffa spettante.

Per opportuna conoscenza, si riporta la comparazione, per fasce ISEE, delle tariffe per il servizio di refezione scolastica del 2020 e del 2021.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio scolastico, telefono 0883.516715 – dalle 8.30 alle 13.30 il martedì e il giovedì.

Solo per il mese di febbraio 2021, si riceve il pubblico nei seguenti giorni e orari:

FEBBRAIO 2021

dalle ore 9,30 alle ore 13,00 1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana 4° Settimana Giorni di Ricezione lunedì 01 martedì 09 lunedì 15 martedì 23 Giorni di ricezione mercoledì 03 giovedì 11 mercoledì 17 giovedì 25

A partire dal mese di marzo il pubblico sarà ricevuto esclusivamente il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 13.00.