Comune, privati e mondo del volontariato insieme per aiutare chi è in difficoltà. Con questo spirito a Barletta sono stati donati nei giorni scorsi circa due quintali di pasta grazie alla generosità della ditta La Molisana, destinati alla Caritas, all’Ambulatorio Popolare e alla rete parrocchiale cittadina.

L’iniziativa, voluta dal presidente della commissione consiliare Affari Socio – Sanitari Riccardo Memeo, ha sinergicamente coinvolto il Settore e l’Assessorato ai Servizi sociali e Polizia locale.

“Si tratta di piccoli gesti che nascono spontaneamente dalla generosità di imprenditori sensibili – ha detto Memeo – e da un’Amministrazione comunale in costante dialogo con la città, in ascolto e in soccorso di chi è ai margini, capace di mettere insieme tutte le forze per essere d’aiuto a chi ne ha più bisogno soprattutto in questo momento, con la pandemia che ha esasperato situazioni già di per sé difficili