Gli uffici e il Comando di Polizia locale sono stati trasferiti in via Zanardelli al civico 3 (presso l’ex sede distaccata del Tribunale di Trani). Pertanto a partire da oggi, sabato 13 marzo, uffici e servizi saranno operativi nella loro nuova sede e non più in via Municipio.

Il numero del Pronto intervento, 0883/332370, resta invariato.

Il nuovo Comando, insieme agli uffici del Giudice di Pace, è parte del Polo della Sicurezza e della Legalità, alla cui realizzazione l’Amministrazione comunale ha voluto dare seguito consentendo alla Polizia locale di lavorare in una sede adeguata agli standard attuali, alle tecnologie, ai tempi e alle funzioni che i vigili vengono chiamati ad assolvere e che non erano più garantiti dalla storica sede di via Municipio, che necessita di un intervento di riqualificazione e valorizzazione.