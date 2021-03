«Vista la data del Piano Vaccinale della Regione Puglia del 12 marzo 2021, chissà se tutti i MMG/PLS ed i medici dei centri di riferimento delle malattie rare saranno riusciti ad organizzarsi in tempo utile per adottare un metodo per estrapolare ed inviare entro il 16 marzo 2021 l’elenco dei loro pazienti che sono rientrati nelle priorità del piano vaccinale della Regione Puglia». Conclude così Rocco Postiglione, referente di A.Ma.RA.M. Aps per la zona della BAT E FG, facendo notare che vige ancora tanta incertezza per le persone con malattia rara in quanto sul sito della Regione Puglia è stato scritto che per le persone con elevata fragilità, fra cui sono state incluse alcune malattie rare e disabili gravi riconosciuti ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 e loro caregivers, l’avvio delle somministrazioni del vaccino anti SARS-CoV-2/anti Covid-19 è previsto dal 29 marzo 2021, mentre nel Documento del Piano Vaccinale della stessa Regione Puglia del 12 marzo 2021 è riportata come data di avvio il 6 aprile 2021. Dopo la notizia della sospensione della somministrazione dei vaccini Astrazeneca a titolo cautelare, tutto è stato messo nuovamente in discussione soprattutto per le persone ad elevata fragilità. Qui il comunicato completo.