A Rai RadioLive, mercoledì 31 marzo alle 11, i protagonisti di “Ticket to ride”, il programma musicale di Ugo Coccia, saranno i Rainbow Bridge, da Barletta, un trio che ha iniziato la propria attività nel 2006 proponendo una propria interpretazione della Jimi Hendrix Experience. La band, che ha partecipato a numerosi festival come il Blues in Town , Woodstock Again e Campania Blues Festival, dopo diversi anni di attività e centinaia di concerti, ha pubblicato nel 2017 il primo extended play intitolato “Dirty Sunday”, un misto di blues e sonorità psichedeliche.

Visti i riscontri molto positivi dalla stampa specializzata, dopo altre due prove discografiche, è uscito, alla fine del 2020, l’album live in studio “Unlock”, realizzato durante il lock down e che verrà presentato proprio nella puntata dai componenti della band: Giuseppe Jimi Ray Piazzolla, voce e chitarra, Fabio Chiarazzo, basso, e Paolo Ormas, batteria. “Ticket to ride” si ascolta al link www.radiolive.rai.it, oppure su RaiPlay Radio e su tutti i device digitali.