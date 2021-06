Sono stati pubblicati all’Albo Pretorio gli avvisi, predisposti dai settori Sviluppo Economico e Turismo, con il quale l’Ente intende sollecitare “L’acquisizione di progetti finalizzati a realizzare nel Fossato del Castello eventi di spettacoli dal vivo” e manifestazioni culturali e di spettacolo per l’estate prossima nell’ambito del programma di eventi “Si va in scena – edizione 2021”.

«Il nostro obiettivo è bivalente, ovvero ridare impulso alle attività di carattere culturale dopo i giorni più difficili dell’emergenza sanitaria e, simultaneamente, creare le migliori premesse per organizzare un palinsesto di eventi estivi che coinvolga i residenti, rilanci il movimento turistico e i settori economici collegati, valorizzi appieno il patrimonio monumentale cittadino». Questa la riflessione del sindaco Cosimo Cannito, il linea con il pensiero degli assessori alla Cultura, Graziana Carbone e al Turismo, Oronzo Cilli.

Per quanto riguarda il bando degli spettacoli nel Fossato, i concerti o le rassegne musicali dovranno essere proposti da soggetti dotati di comprovata affidabilità ed esperienza nel settore, in base a quanto previsto dai requisiti di legge indicati insieme alla tipologia delle manifestazioni, le modalità e i termini di svolgimento degli spettacoli. La proposta dovrà prevedere l’organizzazione, la promozione e la realizzazione di concerti e in ogni caso prevedere il coinvolgimento di artisti in possesso di un curriculum professionale ed un repertorio di comprovato valore. Ogni proponente potrà indicare una sola proposta.

Con l’avviso per le iniziative collegate a “Si va in scena”, l’Amministrazione intende invece acquisire proposte per la formazione di un cartellone di attività musicali, teatrali, di danza, per l’infanzia, di valorizzazione del patrimonio storico-culturale e delle tradizioni del territorio. In proposito l’Ente metterà a disposizione gratuitamente la piazza d’Armi e l’anfiteatro dei giardini del Castello, Palazzo Della Marra, villa Bonelli, i giardini De Nittis e il Parco dell’Umanità. Possono partecipare persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private, con finalità artistico culturali. Anche in questo caso è possibile presentare una sola proposta.

Le valutazioni saranno affidate ad apposite commissioni.

Le proposte di entrambi gli avvisi dovranno pervenire al Comune di Barletta entro le ore 23.59 di lunedì 14 giugno 2021 tramite PEC all’indirizzo [email protected] .

Informazioni entro il 10 giugno prossimo a [email protected]

Gli avvisi sono consultabili su www.comune.barletta.bt.it