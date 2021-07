“Gentilissimi, è inutile dire che il vostro aiuto è indispensabile per assicurare un ordine alle attività di vaccinazione presso il Paladisfida di Barletta. Non basteranno mai ringraziamenti per quello che fate e ora più che mai lo sforzo è concentrato in questo momento di svolta. Stiamo scrivendo una pagina di storia tutti assieme”. A parlare è il dottor Sabino Falco, Dirigente della ASL Bat e responsabile del Centro Vaccinazioni di Barletta, parole indirizzate al mondo del volontariato e che hanno colpito l’animo del Gruppo Volontari e Protezione Civile dell’A.N.P.S. di Barletta.

Da ieri mattina i volontari hanno ripreso le attività di supporto alle operazioni di vaccinazione presso il centro vaccinazione del Palazzetto dello Sport di Barletta.

L’appello lanciato dal Dott. Falco ha generato forti sentimenti di solidarietà e sacrificio tanto che gli iscritti A.N.P.S hanno risposto numerosi, permettendo una migliore gestione dell’accesso all’hub restringendo notevolmente i disagi dei cittadini in attesa del vaccino ed evitando lunghe attese sotto il sole.

I cittadini sembra che abbiano risposto in maniera molto positiva e collaborativa alle indicazioni dei volontari, che hanno dato e daranno tutto il supporto possibile a donne, uomini, anziani e disabili di concerto con altre realtà associative.

Nonostante i volontari abbiano già dato il loro supporto da febbraio a maggio, non hanno potuto non accogliere l’appello dei sanitari che, non dimentichiamolo, stanno svolgendo un lavoro massacrante a favore di tutta la popolazione con tempi e metodi che vengono dettati da organi superiori e che pertanto rendono il loro lavoro molto più difficile da svolgere.

La condizione in cui si opera è tipica delle emergenze, e questa di emergenza è una delle più gravi ed intense ed è per questo motivo che ai sanitari oltre che un sentito ringraziamento vanno anche supportati per rendere meno oneroso possibile, in termini di stanchezza fisica e psicologica, questo momento. Il nostro aiuto incondizionato ai sanitari per noi resta il modo migliore per omaggiare persone che si stanno dimostrando davvero degli eroi”.