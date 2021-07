Durante la riunione tecnica tra ASL e Comune di Barletta e i firmatari del protocollo d’intesa sul biomonitoraggio delle unghie dei bambini, è stata posta in evidenza l’assenza di correlazione tra metalli pesanti rilevati e l’insorgenza di patologie o danni alla salute. Lo spiega una nota stampa emessa da Buzzi Unicem.

«Si apprende inoltre – si legge – che lo stesso dottor Agostino Di Ciaula abbia illustrato la necessità di approfondimenti epidemiologici, ammettendo che trattasi di un settore scientifico in fase evolutiva per il quale non sussistono standard di riferimento, tali da poter destare al momento alcuna preoccupazione. La mancanza di standard di riferimento per il campione biologico scelto è stata solo uno degli aspetti che Buzzi Unicem ha fin da subito rilevato, sottolineando le evidenti carenze in grado di rendere del tutto ipotetiche le conclusioni dello studio in oggetto.

Altro elemento fondamentale che dovrà essere attentamente vagliato dagli Enti è l’assenza di qualunque correlazione con l’attività della Cementeria di Barletta.

L’Azienda ribadisce quindi la piena disponibilità a collaborare con gli Enti coinvolti nel progetto, convinta di quanto sia imprescindibile fornire informazioni complete e corrette alla cittadinanza, piuttosto che prospettare dati di dubbia valenza, utili solamente a creare un clima di suggestione. Il vero impegno è rappresentato da valutazioni metodologicamente e scientificamente condotte sulla base di dati oggettivi e circostanziati, unica modalità che riteniamo possa fornire un’informazione ambientale appropriata».