Ruggiero Mennea resta in Consiglio regionale in quota Partito Democratico. La notizia per il giá consigliere comunale è arrivata qualche ora fa ed è stata subito ripresa dal sindaco Cannito nel Consiglio comunale di oggi, porgendo i complimenti allo stesso.

«Oggi – scrive Mennea – il Consiglio di Stato ha stabilito in maniera definitiva la legittimità della mia permanenza in Consiglio regionale. È stata una battaglia che ho affrontato con la consapevolezza di tutelare il diritto di rappresentare tutti gli elettori che hanno creduto e che credono in me.

Ringrazio la mia famiglia e tutte le amiche e gli amici che mi sono stati accanto durante questi mesi e che mi hanno sostenuto sempre e comunque. Ringrazio, in modo particolare i miei avvocati, grandissimi professionisti, che sono stati al mio fianco, consapevoli di difendere non semplicemente un cliente, ma nella convinzione di affermare un legittimo diritto: il Prof. Paolo Carbone e gli Avvocati Nino Matassa, Venerando Monello e Rosa Volse.