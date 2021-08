Una cagnolina sfugge al suo padrone e staziona sui binari, salvata poi dagli agenti della Polizia di Stato: è successo mercoledì mattina, quando sono arrivate diverse segnalazioni di cittadini alla Polfer di Barletta sulla presenza di un cane di piccola taglia che girovagava pericolosamente tra i binari di stazione.

Gli agenti lo hanno individuato e hanno cercato di avvicinarlo per metterlo in sicurezza, ma il cagnolino, spaventato, è sfuggito scappando lungo la linea ferroviaria. Il pronto intervento dei poliziotti ha consentito di mettere in salvo l’animale evitando il peggio.

“Stella”, questo il nome del piccolo meticcio dal pelo marrone, è stata poi dissetata e rifocillata dagli agenti che hanno fatto intervenire un veterinario della ASL, che, dal microchip di iscrizione all’anagrafe canina, è risalito al proprietario.

L’uomo, un barlettano, invitato negli uffici della Polizia Ferroviaria, ha raccontato che nella mattinata, con la sua cagnolina, si era recato presso il suo podere per effettuare dei lavori e, nel corso della giornata, si era accorto che “Stella” si era allontanata. Vane erano state le ricerche, tant’è che era in procinto di denunciarne la scomparsa. Gli agenti hanno riaffidato la cagnolina al proprietario, che ha ringraziato i poliziotti per la rapidità dell’intervento e la professionalità dimostrata