E’ Flavio Cobolli a tenere alto il tricolore al Challenger Atp di Barletta, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Circolo Tennis “Hugo Simmen”. Il giovane tennista italiano, infatti, è l’unico ad aver superato il primo turno dell’Open della Disfida tra quelli scesi in campo oggi, nella prima giornata del torneo internazionale. Cobolli ha superato in tre set (6/2, 4/6, 6/2) il più quotato russo Pavel Kotov. Non è bastata la buona partenza, invece, a Jacopo Berrettini sconfitto dallo slovacco Andrej Martin (testa di serie n.1 del seeding). Il fratello di Matteo Berrettini, si è arreso in tre set: 6/4, 2/6, 1/6. Anche Emiliano Maggioli ha lottato contro l’olandese Tim Van Rijthoven ma si è arreso in due set : 5/7, 4/6. Senza storia la sfida tra Francesco Forti e l’ecuadoriano Roberto Quiros, con quest’ultimo vittorioso in due set mai messi in discussione (2/6, 2/6).

Passano al secondo turno anche il tunisino Aziz Dougaz che ha superato (6/3, 6/2) il britannico Jack Draper, così come il serbo Pedja Krstin ha battuto il tedesco Jeremy Jahn per rinuncia di quest’ultimo a causa di un infortunio, quando il risultato era 5/1 nel primo set. Vittoria anche per l’argentino Thiago Agustin Tirante che ha avuto la meglio sul cipriota Petros Chrysochos in tre set (6/1, 4/6, 6/2).

