La Giunta comunale ha ribadito il parere contrario al progetto di ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località San Procopio, in prossimità del borgo di Montaltino. L’opportunità di riconfermare l’indirizzo espresso con la deliberazione n. 57 dello scorso 8 aprile si è resa necessaria a causa di un refuso di carattere amministrativo da parte della Provincia di Barletta Andria Trani. Il diniego dell’Amministrazione comunale è motivato dall’incompatibilità dell’ampliamento proposto con il contesto agricolo e paesaggistico. Alla base della decisione, come sostenne il sindaco Cannito già all’epoca del primo provvedimento approvato dalla Giunta, motivazioni non secondarie di tutela ambientale e della salute pubblica, prevalenti negli indirizzi politico – amministrativi dell’attuale governo cittadino.

Il progetto, come noto, avrebbe riguardato una cava dismessa “funzionalmente connessa a quella esistente per realizzare un nuovo volume di abbancamento dei rifiuti e consentire all’azienda di operare senza soluzione di continuità al termine della vita utile del lotto esistente, incrementando la quantità di rifiuti speciali non pericolosi attualmente conferibili”.