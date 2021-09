Quello di “maestro artigiano” è un riconoscimento, istituito con legge nazionale, poi recepito con Legge dwlla Regione Puglia del 19 giugno 2018, relativa alla “Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di Bottega Scuola”. Titolo attribuito anche al fotografo barlettano Rino Dibenedetto, unico barlettano ad esserne insignito. «Abbiamo l’obbligo di tramandare la nostra conoscenza alle nuove generazioni», lo afferma Dibenedetto durante una cerimonia ufficiale di questa mattina a Palazzo di Città di Barletta, alla presenza del sindaco Mino Cannito.

Con tale conferimento, vengono istituite le cosiddette “botteghe scuola”, dove il tessuto artigianale del territorio possa costruire uno strumento di trasferimento del sapere, del know how acquisito dall’esperienza, alle nuove generazioni. «È molto complicato oggi, i più giovani si affacciano per lo più sull’innovation, si buttano sul mondo della tecnologia e dell’informatica e il mondo artigiano viene dimenticato – prosegue il fotografo barlettano -trasferire attraverso i maestri questo know how consente di coltivare la speranza di portare il nostro brand, nel nostro caso quello della nostra regione, nel mondo». Trasferire il testimone della conoscenza artigianale in maniera istituzionale, attraverso le botteghe scuola, con cui verranno presentati dei progetti formativi, finanziabili dalla Regione, per costruire l’ossatura della futura generazione di artigiani.

Questi progetti di valorizzazione e recupero dei mestieri sono rivolti all’artigianato in generale, artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura. Dunque, il ricambio generazionale viene incentivato attraverso il trasferimento di competenze.

Inoltre, verrà utilizzata la grande cassa di risonanza dell’Expo che prossimamente parte a Dubai: «Porteremo l’immagine di un Paese resiliente, dinamico, creativo, innovativo – ha ricordato recentemente il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio – forte di una grande tradizione e allo stesso tempo capace di proiettarsi al futuro». Anche l’assessore regionale Alessandro Dellinoci orgogliosamente porterà all’Expo una rappresentanza dei maestri artigiani e dei loro prodotti.

Intervenuto alla cerimonia di questa mattina il Primo cittadino di Barletta Cannito: «Grazie a Ruggiero Dibenedetto porteremo il nome di Barletta in giro per il mondo, a livelli culturali ed artistici anche molto importanti, per cui la sua presenza a Dubai assieme agli altri maestri di bottega della Regione Puglia è davvero motivo di orgoglio. Ruggiero, inoltre, fa scuola e riceve il rispetto di tutti gli altri fotografi locali, quindi molti ragazzi devono essergli grati. Continua così, con impegno istituzionale e umano, di chi lavora con passione anche per gli altri».

Lo stile stravagante del fotografo barlettano, viene da diversi decenni di esperienza nel settore, avvicinando la propria arte fotografica a quella delle arti figurative, in generale, che combinano la verità e la bellezza.