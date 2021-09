Si comunica che domani, 8 settembre, sul tratto stradale del cavalcaferrovia sito tra via Imbriani e via Canosa verranno avviati dei lavori di sostituzione dell’impianto di illuminazione di vecchia generazione con corpi illuminanti a Led. Per l’esecuzione di tali lavori sarà necessario precludere parzialmente il traffico veicolare prevedendo il senso unico alternato dei mezzi sull’intero tratto del cavalcaferrovia. che garantiscono una maggiore qualità del servizio. Il traffico sarà regolato tramite un semaforo mobile.

“Continuiamo – ha sottolineato il sindaco Cannito – nel nostro impegno finalizzato all’ammodernamento degli impianti illuminanti in varie zone cittadine. Anche questi lavori sono caratterizzati dall’esigenza del contenimento energetico il che comporterà un potenziamento della capacità illuminante, un sensibile risparmio, riduzione dell’inquinamento luminoso, minore rischio di guasti e meno disservizi per gli utenti. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi a cui andranno incontro assicurando loro che i lavori saranno terminati entro la giornata di giovedì 9.”