Dal 16 al 18 settembre, ma anche una serie di eventi che arriveranno fino ad ottobre, per la rievocazione della 518° Disfida di Barletta. Questa mattina, la conferenza stampa di presentazione nella cornice di Palazzo Della Marra, della serie di iniziative che quest’anno si intitoleranno “Barletta Disfida Opera Viva”. Un racconto di una comunità, un racconto di riscatto di una identità nazionale; il clou sarà nell’opera realizzata in musica e parole, della direzione artistica di Sergio Maifredi. Questi, genovese di origine, già direttore artistico del Teatro Curci dal 2009 al 2013: «Quest’Opera Viva è un racconto italiano nel tempo di un’oppressione storica, facendo riecheggiare la storia di una comunità, che si fa orgogliosa oggi come allora. Un’opera musicale che dà spazio alle emozioni e ai sentimenti, un’opera sogno di un sogno». L’opera è una grande produzione teatrale con straordinari interpreti del teatro italiano e musicale. Oltre 80 artisti in scena; orchestra, coro, quartetto d’archi dal vivo si uniscono ai musicisti di Mario Incudine. Poi lo spettacolo in Piazza Aldo Moro, con la sfilata dei gruppi storici. Infine, proprio il teatro Curci sarà agorà, luogo in cui simbolicamente la città si riunisce per celebrare lo storico accadimento d’armi.

L’assessore al Turismo, Oronzo Cilli, ha avuto modo di illustrare brevemente gli altri eventi previsti in questo mese molto denso per la città: prevista una mini rassegna letteraria affidata ad Angelo Bellone, vicedirettore di Rai 1, alla quale parteciperà il sottosegretario all’Editoria della Presidenza del consiglio dei ministri che chiuderà l’evento di questa due-giornate dedicata alla lettura. Stash dei Colors sarà testimonial di un’iniziativa che si svolgerà il 9 ottobre in Piazza Aldo Moro, che affronterà il tema delle politiche giovanili tra cui soprattutto quello della sicurezza stradale, avendo avuto il cantante un lutto tra i suoi amici che lo ha portato a scrivere anche una canzone. Rappresenta un’iniziativa che vorremmo portare avanti anche nelle scuole con l’assessore Rosa Tupputi e l’assessore alla Polizia locale Nicola Gambarrota.

Santa Scommegna, dirigente comunale del Settore Cultura, ha sottolineato come l’organizzazione di questi eventi «Non è stata affatto semplice dal punto di vista degli adempimenti alle disposizioni anti-covid, però la Disfida di Barletta si salva con la scelta dell’Opera Viva. Tutto quello di cui stiamo parlando ha un motore che è l’Amministrazione di Barletta, che insieme alla Regione Puglia, ha messo delle risorse finanziarie, 150.000 euro, in una fase in cui non era affatto scontato che ciò accadesse».

Per l’Opera Viva al teatro Curci, il biglietto d’ingresso è del costo di 3 euro, acquistabile presso il botteghino del Teatro dal 10 al 12 settembre; per il carosello storico in Piazza Aldo moro, l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria dal 10 al 15 settembre, sulla piattaforma Eventbrite, o presso lo IAT in corso Garibaldi; il Cambio della guardia, si svolgerà in Corso Vittorio Emanuele, davanti al Teatro Curci nel pomeriggio.

Come previsto dal D.L 105/2021, per accedere agli eventi sarà necessario esibire all’ingresso il green pass, unitamente al documento di identità.

Come già nella passata occasione, la registrazione degli eventi previsti sarà seguita dalle maggiori televisioni locali, in modo da consentire a tutti di poterne seguire lo svolgimento.

Il sindaco Mino Cannito ha sottolineato l’importante valore turistico-culturale, ma anche economico, dell’evento Disfida, appellandosi all’intera cittadinanza nel accogliere al meglio i turisti presenti per l’occasione, agli operatoti commerciali e ai giovani soprattutto preparandoci al meglio a questo intenso periodo di eventi.

Nella mattinata è intervenuto anche Giuseppe d’Urso, Presidente del Teatro Pubblico Pugliese.