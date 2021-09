Controlli intensificati per le vie di Barletta e sanzioni per chi non rispetta il codice della strada: lo annuncia il neo assessore comunale con delega alla polizia e al traffico Elisa Spera, d’intesa con il comando di polizia locale e il sindaco Mino Cannito. A partire da mercoledì 22 settembre in città saranno infatti intensificati i posti di blocco da parte della polizia locale in più arterie della città e ci saranno controlli mirati ai conducenti di auto e moto, con particolare attenzione alle bici elettriche, a chi fa uso del cellulare quando è alla guida e al corretto utilizzo del casco.

«L’intento è rendere Barletta una città più sicura, civile e vivibile, al pari di altre città europee – spiega l’assessore Spera, che ha anche tra i suoi compiti le deleghe a smart city, mobilità, pari opportunità e politiche giovanili – spesso ci confrontiamo con un utilizzo dissoluto del cellulare alla guida mentre le bici elettriche stanno diventando un problema molto esteso. Vogliamo che la nostra città torni a misura d’uomo e senza problemi per l’incolumità di chi si mette alla guida e per gli stessi pedoni».

«Vogliamo che queste misure abbiano un valore educativo, soprattutto per i più giovani – è il monito della Spera – successivamente organizzeremo delle tappe nelle scuole secondarie per sensibilizzare i ragazzi alla corretta condotta dei motocicli e delle bici, in modo più sensato e rispondente al codice della strada. Sarà un’attività accompagnata dalla presenza della polizia locale e realizzata d’intesa con l’amministrazione comunale».