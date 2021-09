“L’ISMEA ha attivato misure a supporto dell’imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura, un provvedimento importante per lo sviluppo del comparto”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

“Ad essere ammessi a finanziamento – afferma Caracciolo – saranno i progetti di sviluppo nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo (agriturismo, masseria didattica etc.).

“Entrando nel dettaglio – prosegue il consigliere regionale – sarà possibile ottenere finanziamenti per: realizzazione di nuovi impianti arborei; acquisto di macchinari e attrezzature agricole; realizzazione/ristrutturazione di immobili per la lavorazione/conservazione/stoccaggio di prodotti agricoli; realizzazione/ammodernamento di fabbricati a uso zootecnico.

L’importo massimo previsto per ogni beneficiario che presenterà domanda è di 1.500.000,00 euro iva esclusa. Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo saranno concesse agevolazioni in regime dei minimi nel limite massimo di 200.000, euro”.

“Per poter accedere – spiega il presidente del gruppo PD- occorre essere una ditta individuale agricola o una Società agricola composta da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, oppure composta esclusivamente da donne di qualsiasi età. Occorre inoltre che la suddetta ditta o Società sia costituita da non più di 6 mesi (con azienda cedente attiva da almeno due anni) oppure attiva da almeno due anni. Nello specifico in caso di Società la maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione deve essere in capo ai giovani oppure a sole donne. Il contributo pubblico prevede il 35% a fondo perduto, il 60% con mutuo a tasso zero della durata minima di 5 anni e massima di 15 anni”.

“L’impresa beneficiaria – aggiunge Caracciolo – deve fornire garanzie di valore pari al 100 per cento del mutuo agevolato concesso, anche acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso dall’ISMEA. Le domande di accesso saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo”.

“Quella offerta da ISMEA – conclude Caracciolo – è una grande opportunità per giovani e donne, sarà importante coglierla per poter puntare ad un’agricoltura sempre più moderna, innovativa e rispettosa dell’ambiente”.