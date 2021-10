Troppo Barletta per il Trani e poca Vigor al cospetto di una squadra che non conosce la parola sconfitta. I biancorossi vincono 4-1 il derby della Bat disputato al San Sabino di Canosa di Puglia, sotto una fitta pioggia. Per il Barletta sono 5 vittorie su 5 in campionato, 19 gol segnati e solo 3 subiti, nessuno meglio di loro.

Il primo tempo è senza storia. Pronti via, al 5’ i ragazzi di Farina passano in vantaggio con Pignataro che sfrutta la prima occasione utile, destro a volo e nulla da fare per Viterbo. Barletta che attacca a testa bassa e al 10’ Russo raddoppia i conti dopo aver ricevuto un ottimo cambio di fronte di Lavopa, stop di petto e poi via verso l’area, destro a incrociare e 2-0 in “San Sabino” in festa. La Vigor Trani è alle corde ma al 23’ ecco il primo segnale di reazione: sviluppi un corner, palla vagante su cui Somma si avventa, conclusione larga da ottima posizione. Solo illusione, un minuto dopo (al 24’) il Barletta cala il tris: palla in area, tiro di Russo, Viterbo respinge, poi Nannola insacca a porta vuota, tap-in facile facile. Match che sembra sostanzialmente chiuso in meno di mezz’ora. Dopo la terza rete il Trani perde anche Desantis per problemi fisici, al suo posto Ricco. Al 31’ ecco la prima vera occasione per la Vigor: calcio d’angolo e colpo di testa di Armenise, impatto che non trova lo specchio della porta. All’intervallo il Barletta è avanti 3-0.

I primi minuti della ripresa vedono un Barletta più rilassato, mentre la Vigor ci prova con l’orgoglio. Dopo pochi secondi la prima conclusione in porta è di Somma, Tucci para senza problemi. I ragazzi di Loconsole ci credono e al 12’ accorciano le distanze con Cannito sugli sviluppi di un calcio piazzato. 3-1 e partita che si riaccende. Al 14’ Pignataro risponde con un tiro ravvicinato, Viterbo sicuro blocca la sfera. Al 25’ sale in cattedra Lavopa, traiettoria alta di non molto. Al 29’ Vicedomini prova la sorpresa direttamente da corner, Viterbo si allunga a rimette in angolo. Al 31’ Armenise calcia da fuori sorvolando la traversa di non molto. La spinta della Vigor si esaurisce dopo la rete segnata e il Barletta prova ad approfittarne. 35’, Lavopa si coordina in area ma trova la deviazione decisiva in angolo. Al 41’ ci prova Pignataro che entra in area, sistema la palla sul destro, ma la sua conclusione è alta. Pochi secondi dopo arriva la quarta rete del Barletta, la firma è di Cannito che questa volta insacca nella sua porta. 4-1 e match in archivio. Nel finale Lavopa ci riprova con un pallonetto dal limite dell’area calibrato bene che termina fuori davvero un soffio. Triplice fischio dal San Sabino di Canosa.

Il Barletta, complice lo stop del Corato, è solo in testa al Girone A di Eccellenza. Superato a pieni voti il filotto di tre partite in 7 giorni, contando anche il match di Coppa. Ancora rimandata la Vigor Trani che resta penultima con 2 punti in classifica. La strada per la salvezza si preannuncia complicata.