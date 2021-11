Torna a salire la curva dei contagi da Coronavirus in Puglia. La conferma arriva dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia che segnala 379 nuovi casi di positività, rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre 22.100 tamponi analizzati. Dei contagi odierni, 120 si riferiscono alla sola provincia di Bari, 89 a quella di Taranto, 59 sono stati accertati invece nel territorio di Lecce, 44 nel Foggiano, 37 nella Bat e infine 18 nel Brindisino, ai quali vanno aggiunti i casi di 3 residenti fuori regione e 9 di provincia non ancora accertata. La somma dei contagi pugliesi, da quando ha avuto inizio l’emergenza Covid, sale così a 276.488. E ad peggiorare purtroppo è anche il bilancio delle vittime della pandemia, con altri 2 morti registrati tra ieri ed oggi e che portano il totale dei decessi legati al virus a 6.867. Sale il numero degli attualmente positivi, che toccano la cifra di 3.784, con un centinaio di persone in più rispetto al precedente bollettino. Ma l’aumento dei malati non pesa troppo sulla situazione sanitaria. Dati alla mano, i ricoveri sono anzi in leggero calo, con 180 pazienti Covid al momento in ospedale, di cui 160 si trovano in area non critica e 20 in terapia intensiva. Si registra infine un nuovo deciso balzo in avanti del totale dei negativizzati, che raggiungono quota 265.837. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono quasi 300.