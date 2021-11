“Officina del corpo” edito da “I libri di Icaro” è il titolo del libro che Fabio Siciliani – sei volte campione del mondo di Muay Thai – presenta al Gran Shopping Molfetta, domenica 28 novembre. Siamo artigiani del nostro corpo, lo forgiamo per diventare ciò che è destinato ad essere. Attraverso l’arte marziale tailandese, Siciliani offre un punto di vista sulla vita nella sua totalità. La pratica dello sport come cura di sé, il benessere olistico dell’individuo mediante l’armonizzazione di corpo e mente, il movimento come simbologia della sfericità dell’esistenza sono i tratti caratterizzanti un’opera fondamentale per gli amanti del Muay Thai e per chi vuole approcciarsi alla disciplina.

La presentazione del libro si colloca all’interno della Women Week, una giornata volta a sensibilizzare l’opinione pubblica su quella che purtroppo è ormai divenuta una piaga sociale sempre più grave e diffusa. Per l’occasione Fight Clubbing, in collaborazione con Sparta Group S., ha deciso infatti di mettere a disposizione tutta la propria forza mediatica e il proprio bagaglio marziale per provare a contrastare attivamente e a 360° il fenomeno della violenza femminile e contestualmente quello del bullismo adolescenziale, in ogni sua forma. Oltre a sensibilizzare l’opinione di uomini e donne di ogni età, lo scopo del progetto è quello di intervenire con un’iniziativa concreta, che punti ad insegnare alle donne le tecniche base utilizzabili in situazioni di pericolo nella vita reale, attraverso l’apprendimento di strumenti di autodifesa, come rappresentato appunto dalle arti marziali e dagli sport da combattimento e fornendo successivamente la possibilità di proseguire il percorso marziale presso le strutture convenzionate, in grado di fornire il massimo supporto tecnico e psicologico per combattere ogni forma di violenza.

Il progetto supporta l’iniziativa sociale ‘Lo Sport Contro la Violenza sulle Donne’ e prevede la realizzazione di uno stage gratuito di Muay Thai e di Difesa Personale, aperto a uomini e donne di tutte le età, tenuto dal Maestro Fabio Siciliani.

Di seguito il programma:

STAGE DI MUAY BORAN – GRAN SHOPPING MOLFETTA 28 NOVEMBRE 2021

• Ore 09.00 – 11.00: Allestimento Area Fighting

• Ore 11.00 – 12.00: Press Conference Fight Clubbing

• Ore 12.00 – 13.00: Esibizione dei Campioni FightClubbing

• Ore 16.00 – 17.00: Presentazione Libro Officina delCorpo

• Ore 17.00 – 18.00: Stage con Fabio Siciliani

• Ore 18.00 – 19.00: Esibizione dei Campioni Fight Clubbing

• Ore 20.00 – 21.00: Smontaggio Area Fighting