Prima del grande evento TEDxBarletta del prossimo anno, gli organizzatori riuniranno la community attraverso un appuntamento online. Il format è quello del TEDxSalon, già noto al pubblico, con i primi due incontri dal tema: “Aria” e “Acqua”. Due macro argomenti al centro di un evento organizzato in presenza nel 2020. Il 14 dicembre 2021, il team torna con la terza edizione del TEDxBarlettaSalon dal titolo: “Fuoco”.

L’obiettivo che il progetto TEDxSalon persegue è la divulgazione di idee ed esperienze di vita che meritano di essere raccontate. Lo stesso principio che ha accompagnato il main event dello scorso luglio, tenutosi in Piazza d’armi, presso il Castello di Barletta, nell’ambito del circuito statunitense nato nel 1984 nella Silicon Valley con l’acronimo TED, Technology Entertainment Design.

Certi che la fame di conoscenza non si estingue e che la condivisione delle idee può formare e informare, il team TEDx si riunisce prima del tempo. Il TEDxBarlettaSalon fissato per il 14 dicembre alle ore 20 affronterà il tema del fuoco in tutte le sue declinazioni. Si tratta di un evento gratuito online a cui è possibile partecipare attraverso la prenotazione del biglietto.

“Quando il bisogno di volare alto e immaginare cose nuove si fa grande, e in questo momento delicatissimo per la nostra generazione e per la nostra città si sente fortissimo, il TEDxBarletta si mobilita. A raccontarlo è Giuliana Damato, che si occupa dell’organizzazione dell’iniziativa. Con il TEDxSalon offriremo ai nostri videoascoltatori sparsi in tutta Italia stimoli, conoscenza ed emozioni attraverso tre giovani speciali speakers”.

Gli speakers avranno modo di interagire direttamente con gli spettatori: una peculiarità questa del format TEDxSalon. La community, attraverso una chat dedicata, potrà porre infatti quesiti e interrogativi agli speakers della nuova edizione.

A moderare l’evento la giornalista Bianca Chiriatti. Tra gli speakers Andrea Venturelli, che dopo essersi laureato con lode in Nuove Tecnologie dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Brera, ha iniziato a lavorare come videomaker e regista nel settore discografico collaborando con i più importanti artisti musicali in Italia. Nel 2018 ha creato Studio, il podcast per ispirare la nuova generazione di creativi attraverso interviste con grandi autori, imprenditori e innovatori. Dal 2021 è anche fondatore di Decrypto che nasce con lo scopo di supportare l’emergente ecosistema dei Non-Fungible Tokens. Ad affiancarlo Filippo Totani, laureato in Ingegneria Gestionale e Business Management, meglio conosciuto online e sui social con l’acronimo di @astro_filo: si occupa infatti di divulgazione scientifica in ambito spaziale e astronautico. Completa il trio Elisa De Marco, digital content creator trapiantata a Shanghai che racconta la sua vita in Cina. È inoltre appassionata di true crime, argomento principale del suo canale YouTube da più di 200.000 iscritti.

Per questo TEDxBarlettaSalon sarà l’artista Enzo Rubini ad accompagnare gli speaker sul palco; autore nel 2011 del suo primo EP Farfavole, vince Musicultura nello stesso anno. Nel 2012 vince l’accademia di Sanremo per partecipare all’edizione 2013 con il brano Il postino contenuto nel disco Poppins, ottenendo il premio della critica Mia Martini. Torna a Sanremo nel 2014 classificandosi terzo con i brani Ora e Per sempre e poi basta vincendo il premio dell’orchestra come miglior arrangiamento e poi ancora una volta nel 2018 con Custodire, prodotto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Il suo festival estivo Porto Rubino nel 2020 diventa un docufilm per Sky Arte e viene selezionato al Festival del Cinema di Roma. Il suo nuovo disco Giocattoli Marevigliosi vedrà la luce nel 2022.

“Conoscere, riconoscersi, immaginare sono gli obiettivi che ci prefiggiamo – conclude Giuliana Damato. Intendiamo essere fuoco anche mentre tutto va a fuoco, intendiamo camminare sul fuoco, scoprirlo se possibile, alimentarlo sempre.”

Per ricevere maggiori informazioni: segui la pagina Facebook TEDxBarletta.

Biglietti gratuiti su: https://bit.ly/3DfRCD8