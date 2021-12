Al via l’ultima settimana di attività per la Residenza Musicale Creative Tools – Contemporary Piano, unica residenza musicale della Bat, un originale cluster formativo e creativo che ha promosso nuovi talenti della musica. Si è articolata in un percorso della durata di circa 2 mesi e diretta a quattro giovani pianisti under 35, realizzata col sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia – Sezione Economia della Cultura, a cura dell’Associazione Cultura e Musica ‘G. Curci’ in collaborazione col Comune di Barletta, l’Orchestra d’Archi Soundiff – Diffrazioni Sonore, Moto Armonico Recording Studio, la casa di software Chocolate Audio e Kilohearts, con i Pianisti in Residenza : Maria Margherita Ciavarella, Giuseppe Campanale, Jacopo Gambarrota e Simone Niro presso il Laboratorio Urbano GOS Giovani Open Space a Barletta, nell’ambito delle Residenze ‘Artisti nei Territori’.

I quattro pianisti selezionati, che hanno già avuto la possibilità di sviluppare le proprie competenze nell’ambito della musica elettronica, del repertorio del Duo Pianistico, della musica pianistica applicata all’Audiovisivo, della Musica da Film, della musica pianistica italiana, della Musica contemporanea per pianoforte, si confronteranno, questa settimana, con il repertorio per pianoforte e orchestra.

Il Solista e l’Orchestra, questo il titolo dell’ultima settimana di Residenza Artistica Creative Tools – Contemporary Piano, dove si parlerà dell’esperienza del Solista con l’Orchestra.

Il pianista, compositore e direttore d’orchestra Francesco Monopoli, già direttore del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, sarà il tutor che guiderà gli artisti in Residenza (Maria Margherita Ciavarella, Giuseppe Campanale, Jacopo Gambarrota e Simone Niro) nella realizzazione di due eventi con l’Orchestra da Camera Soundiff – Diffrazioni Sonore e nell’approfondimento delle modalità di produzione di concerti per solista ed orchestra. La scelta è stata motivata dall’opportunità di dare una possibilità ai pianisti, di eseguire produzioni per pianoforte e orchestra, fondamentali per la carriera dei giovani interpreti e difficilmente realizzabili all’interno dei loro percorsi formativi di studio. Due straordinari concerti, il 15 e il 17 dicembre con porta alle ore 18 e inizio alle ore 18,30 nel bellissimo Auditorium del Laboratorio Urbano GOS, luogo in cui si continua ogni giorno a fare cultura, con i quattro pianisti in Residenza e la Soundiff Chamber Orchestra.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 380 3454431.

Obbligo Green Pass e mascherina.

Info: Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci.