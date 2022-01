La nuova ondata pandemica fa salire la pressione sull’ospedale covid di Bisceglie dove salgono a 36 le persone attualmente ricoverate (altre 4 in sono in attesa al Pronto Soccorso) perché colpite dal virus. Per la prima volta, in questa fase della pandemia, due pazienti sono finiti in Rianimazione: si tratta di una 56enne vaccinata con doppia dose e di un 82enne non vaccinato.

Il dato che forse preoccupa maggiormente è la presenza di 6 bambini, di età compresa tra i 3 mesi e i 2 anni, attualmente ricoverati con sintomi covid nel reparto di Pediatria, in due casi con polmonite e in altri due con bronchite interstiziale e febbre.