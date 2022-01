Lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Barletta rende noto che il 25 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 221 il cui articolo 1 prevede la proroga dello stato di emergenza al 31 Marzo 2022, motivo per cui, alla stessa data del 31 Marzo 2022, con legge di Bilancio per il 2022, è stata prorogata l’esenzione dal pagamento del canone unico per gli spazi di somministrazione all’aperto temporanei ampliati o concessi ex novo in applicazione delle disposizioni straordinarie in periodo di emergenza sanitaria.

Inoltre, restano prorogate fino al 31 marzo 2022 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessione per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento e di posa in opera temporanea di strutture amovibili.

Resta invariata la Deliberazione n. 133 del 2 agosto 2021 attraverso la quale la Giunta Comunale ha disposto deroghe di carattere eccezionale e transitorio al vigente Regolamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e il Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con “dehors” del Comune di Barletta.

Si precisa che le domande di concessione per l’occupazione di suolo pubblico (nuova, ampliamento, etc.) dovranno essere presentate in via telematica all’indirizzo PEC [email protected]

La domanda dovrà essere ripresentata anche da chi si era già avvalso dei benefici previsti dalle disposizioni straordinarie emanate in fase emergenziale.