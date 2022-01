Sono 9718 i nuovi casi registrati in Puglia di contagio da Covid-19 e contenuti nell’ultimo bollettino epidemiologico regionale. Oltre 76mila i test effettuati e sono ben 12 le persone decedute con il virus. Come riferito nel bollettino supera quota 100mila il conto degli attualmente positivi anche se si registrano 3337 nuove guarigioni. Dati che comunque continuano ad allinearsi alle nuove disposizioni governative con l’indicazione anche delle positività rivenienti dai test antigenici rapidi che ora bastano per certificare la malattia.

I numeri provincia per provincia: sono 3161 nel barese i nuovi contagi mentre segue Lecce con 1701, Foggia con 1386, Taranto con 1292, la BAT con 1123 e Brindisi con 917. I residenti fuori regione positivi sono 64. Sale ancora il conto dei ricoveri che adesso in area non critica sono 559 mentre in terapia intensiva c’è un -1 con 55 pazienti che combattono il virus nell’area critica degli ospedali pugliesi dedicati al Covid-19. La regione da ormai una paio di giorni ha superato tutte le soglie per passare in zona gialla anche se ieri, la cabina di regia guidata dal Ministro Speranza, non ha ritenuto di dover far cambiare colore alla Puglia che, dunque, resta ancora una settimana in zona bianca.