Lunghe code all’esterno degli hub vaccinali questa mattina nella Bat, tutti in attesa di ricevere la propria dose anticovid. E’ la risposta concreta che arriva dai cittadini in occasione dell’open day organizzato dalla Asl Bt ad Andria, Barletta, Trani, Canosa, Bisceglie e Margherita di Savoia. Un sabato mattina aperto anche ai non prenotati,ma soprattutto a chi si è attardato nel sottoporsi alla vaccinazione. Particolarmente imponente la coda di persone all’esterno del “Paladisfida” di Barletta. In centinaia si sono diretti presso l’hub vaccinale del paese. Una mattinata di intenso lavoro per i sanitari guidati dal dott. Sabino Falco, ma quel che conta è la risposta giunta da parte dei cittadini.

Le vaccinazioni sono proseguite sino all’esaurimento delle dosi previste. Confortante anche l’aver riscontrato la presenza di cittadini che, ha spiegato il dott. Falco, si sono ricreduti sul vaccino.

In serata sono attesi ragazzi e ragazze barlettani tra i 12 e 19 anni che si sono prenotati all’iniziativa “La notte è giovane”. Anche qui tante adesioni. Le porte del Paladisfida si apriranno alle ore 20 solo per questa fascia d’età, sino alla mezzanotte. Stesso appuntamento in contemporanea a Margherita di Savoia presso la scuola “Pascoli”. Così la Bat corre verso la massima copertura vaccinale di adulti e giovani.