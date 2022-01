Come avevamo già avuto modo di raccontare prima delle festività natalizie, una bella iniziativa dei commercianti di via Nazareth aveva addobbato quella strada, al fine di una sua valorizzazione, con dei piccoli abeti, decorati per l’occasione da Bruno Palmitessa dell’agenzia “Kabuki”, che ha sede proprio nella strada del centro storico di Barletta.

Ora siamo al felice epilogo, come già preannunciato all’inizio: la sezione barlettana di Legambiente si occuperà della piantumazione di questi esemplari. Si tratta di 11 “abeti normandiani “che gli esercenti della strada avevano acquistato per addobbo natalizio, ma anche per aiutare l’ambiente. Infatti, fin da subito è stato chiarito che nuova vita si sarebbe provato a ridare alle piante una volta terminate le festività.

Proprio ieri mattina è iniziata la raccolta di queste piante, alcune delle quali verranno posizionate nei giardini di viale Marconi “Baden Powell”, le altre in altri spazi pubblici da parte dell’associazione che svolge l’attività di intermediario con la buona proposta dei commercianti.

Auspicano di riutilizzare una simile iniziativa per la prossima occasione, magari addobbando degli alberi autoctoni, poiché l’esito della ripiantumazione non è scontato: questi alberi non appartengono al clima del nostro territorio. Comunque, Legambiente ci tiene, attraverso le parole del referente, Lello Corvasce, a ringraziare della “donazione” gli esercenti di via Nazareth, tentando comunque di proteggere queste piante.