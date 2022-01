Il PES BAT organizza una conferenza stampa per venerdì 28 gennaio, presso il Future Center a Barletta per fare il punto delle iniziative messe in atto in questi primi due anni e mezzo di attività, relazionare sui risultati raggiunti e sulle criticità emerse al fine di nuove iniziative volte allo sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio della Provincia di Barletta Andria Trani.

Per i contenuti specifici che saranno trattati nel corso della conferenza stampa sarà diffusa una nota di sintesi per la stampa.

IL COORDINAMENTO DEL PES BAT

Biagio D’Alberto, Ruggiero Di Benedetto, coordinatori politici

Emmanuele Daluiso, coordinatore tecnico