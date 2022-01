«L’invito del Partito Democratico finalizzato alla costruzione di una alleanza in grado di rilanciare e dare alla nostra città una Amministrazione lungimirante e duratura, va colta e convintamente supportata – così Giuseppe Dipaola (La Buona Politica) in una nota diramata agli organi di stampa – Costruire una Alleanza che antepone all’interesse personalistico l’interesse della città, che sappia costruire un programma con obbiettivi precisi e percorribili non è cosa facile e le ultime vicende amministrative lo hanno dimostrato.

Noi della Buona Politica abbiamo sempre creduto nelle alleanze finalizzate al bene comune e la nostra ultradecennale storia lo dimostra. Lo abbiamo fatto in tempi non sospetti con il nostro fondatore Francesco Salerno. Oggi il P.D. si dice pronto ad allargare e a costruire con altre forze politiche una coalizione davvero in grado di riprendere la gestione amministrativa con impegno.

Sono troppe le cose importanti e fondamentali che bisogna portare avanti. La nostra città ha bisogno di una Amministrazione stabile e duratura. Una Amministrazione che sappia programmare il presente e il futuro. Una Amministrazione formata da donne e uomini competenti e che sappiano concretizzare le opere descritte nel programma amministrativo che si andrà a sottoscrivere.

La rielezione del Presidente Mattarella, consente al Capo del Governo Draghi, di continuare ad amministrare il Paese con quasi tutte le forze politiche, cosa necessaria in un momento non solo pandemico ma anche di difficoltà economica. L’invito fatto alle forze politiche strutturate, a nostro avviso va valutato con senso di responsabilità e lungimiranza».