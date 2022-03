«Con il ricompattamento della destra che candida Cannito alla guida della città, finalmente si chiariscono una volta per tutte le vere motivazioni che hanno determinato la fuoriuscita di un cospicuo gruppo di Consiglieri Comunali e di alcune forze politiche dall’Amministrazione». Lo scrivono in una nota ufficiale Sabino Dicataldo e Giuseppe Dipaola (Per la Buona Politica). «La doppiezza del ex Sindaco si è rivelata in tutta la sua drammaticità. Il potere per il potere. La domanda che noi della Buona Politica ci facciamo è: Davvero dobbiamo rischiare di dare alla nostra città una Amministrazione che mette insieme Forza Italia, La Lega, Fratelli d’Italia? La città delle due medaglie d’oro ha il dovere di rigettare questo tentativo. Crediamo sia arrivato il momento di fare appello a tutte le forze della Coalizione Civica, del Centro Sinistra del Movimento 5 stelle, affinché scongiurino questa iattura».

«Il subdolo tentativo della destra cittadina – proseguono – che è disposta a farsi rappresentare da chi ha fallito il suo mandato, deve essere battuto con forza e impegno politico. Noi della Buona Politica ce la metteremo tutta per continuare a dare alla nostra città una Amministrazione che sappia riprendere i programmi e le progettualità di Sindaci mai dimenticati come il nostro fondatore Francesco Salerno(nella sua amministrazione erano rappresentate tutte le forze politiche della sinistra e del centro-sinistra:una esperienza indimenticabile!) Per raggiungere questo obbiettivo, il nostro Movimento, è disposto a rivedere la composizione delle forze politiche che dovranno costituire la coalizione in grado di sconfiggere il subdolo tentativo della destra cittadina. Facciamo appello al Partito Democratico, alla Sinistra Unita, al Movimento 5 stelle, affinchè si facciano promotori di un tavolo finalizzato alla costruzione di una coalizione che sappia contrapporsi alla destra e trovino tutti insieme una candidatura che sappia essere unitaria e rappresentare Barletta democratica».